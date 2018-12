POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande an der Kanalbrücke - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) -

Sande. Am 06.12.2018 kam es gegen 12.45 Uhr in Sande im Bereich der Kanalbrücke Sanderbusch zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrzeugführerin wartete verkehrsbedingt vor der Kanalbrücke in Richtung Sande als erstes Fahrzeug an der dortigen Haltelinie. Als ein dunkler Van an ihr vorbeifuhr musste dieser aufgrund des Gegenverkehrs nach rechts vor das wartende Fahrzeug fahren, streifte dieses dabei und entfernte sich anschließen in Richtung Ortsmitte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sande unter der Rufnummer 04422/684 zu melden.

