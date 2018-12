POL-WHV: Sachbeschädigung an einem Pkw in der Wilhelm-Krüger-Straße in Wilhelmshaven - Unbekannte männliche Person durch Geschädigte beobachtet - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) -

Ein unbekannter Täter beschädigte am 04.12.2018 gegen 17:30 Uhr den Seitenspiegel eines am Fahrbahnrand in der Wilhelm-Krüger-Straße in Höhe der Hausnummer 53 parkenden schwarzen Pkw der Marke Peugeot. Die Geschädigte war zuvor durch einen lauten Knall auf die Situation aufmerksam geworden und konnte aus dem Fenster einer Wohnung in der Wilhelm-Krüger-Straße eine augenscheinlich alkoholisierte männliche Person sehen, die auf der Straße weiter in südliche Richtung zur Bremer Straße ging. An dem Fahrzeug stellte die Geschädigte im Anschluss die Beschädigung fest, die Person hatte sich hingegen entfernt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell