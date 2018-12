POL-WHV: Ölverschmutzung auf einem Gastronomieparkplatz in Bockhorn - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - bockhorn. Am Sonntag, 02.12.2018, wurde festgestellt, dass es auf dem Parkplatz eines Gastronomiebetriebes in der Grabsteder Straße zu einer Ölverschmutzung gekommen ist. Die Ölverschmutzung hätte sich auf dem gepflasterten Hof großflächig verteilt, so dass nach derzeitigen Erkenntnissen kein Öl ins Erdreich gedrungen ist.

Die Polizei sucht Zeugen, die mögliche ergänzende Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04453/7350 in Verbindung zu setzen.

