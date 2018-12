POL-WHV: Umweltgefährdende Abfallbeseitigung in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots) - bockhorn. Im Ortsteil Jührdenerfeld entsorgten Unbekannte in einem Graben mehrere Kanister mit Altöl. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei darüber verständigt, dass diese in der Straße Hinterbusch abgelagert worden waren. Die Entsorgung erfolgte durch den Bauhof der Gemeinde Bockhorn und die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Angaben auf den Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell