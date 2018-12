POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle in Schortens - grauer Pkw Skoda wurde angefahren, Verursacher flüchtete

Wilhelmshaven (ots) - schortens. Am Montagvormittag, 03.12.2018, wurde in der Zeit von 10:10 - 12:00 Uhr ein grauer Pkw Skoda Fabia angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Pkw war auf dem Parkplatz vor dem Baubetriebshof der Stadt Schortens im Brauerweg geparkt. Der entstandene Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben bzw. Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever oder Schortens in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell