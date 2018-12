POL-WHV: Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung an einem Pkw Opel in Varel - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - varel. Am frühen Samstagabend, in der Zeit von 17:30 Uhr - 18:00 Uhr wurde ein auf dem Kundenparkplatz der Bürgermeister-Heidenreich-Straße 1 parkender Pkw VW Golf Plus am hinteren Stoßfänger beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ anschließend den Ereignisort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein.

Außerdem wurde in der Zeit von Samstag, 01.12.18, 18:00 Uhr bis Sonntag, 02.12.18, 07:15 Uhr der Scheibenwischer eines in der Jadestraße geparkten Pkw Opel Vectra beschädigt.

In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, die Angaben zu den flüchtenden Verursachern geben können, sich mit Polizei unter der Telefonnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell