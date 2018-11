POL-WHV: PKW-Aufbrüche in Schortens - Unbekannte Täter schlagen Seitenscheiben ein und entwenden u.a. Handtaschen und Geldbörsen - Polizei warnt und gibt Verhaltenshinweise

Wilhelmshaven (ots) -

Die Polizeistation Schortens registrierte in den vergangenen Wochen vermehrt Aufbrüche von PKW, bei denen die unbekannten Täter die Seitenscheiben der im Stadtgebiet geparkten Fahrzeuge einschlugen und aus dem Fahrzeuginneren u.a. Geldbörsen als auch Handtaschen entwendeten. Ein Aufbruch am gestrigen Tag, bei dem im Zweitraum von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw auf dem Parkplatz des Fitnessstudios in der Bahnhofstraße in Schortens eingeschlagen wurde, zeigt, dass die unbekannten Täter auch verdeckte und versteckte Gegenstände entwenden. In diesem Falle war eine auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche mit einer Jacke bedeckt, die unbekannte Täter samt Inhalt entwendeten. Die Polizei warnt immer wieder davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen! Die Polizei rät ausdrücklich: - Lassen Sie keinerlei Gegenstände im Fahrzeug liegen. - Auch Behältnisse, die für den Eigentümer wertlos erscheinen, könnten das Interesse von Straftätern wecken. - Beachten Sie, dass für solche Pkw-Aufbrüche oft nur kurze unbeobachtete Momente zur Tatbegehung ausreichen! - Bieten Sie den Tätern keine Gelegenheiten und sichern Sie Ihr Eigentum! Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461-918790 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell