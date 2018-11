POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - 14-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) -

Am Dienstag, den 27.11.2018, gegen 07.35 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Fahrradfahrer den rechtsseitigen Geh- und Radweg der Mühlenstraße in Jever in Richtung Innenstadt. In Höhe des Kreisels an der Friedrich-Barnutz-Straße kam aus dieser ein mit zwei Personen besetzter PKW gefahren, dessen Fahrzeugführerin den vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersah. Dieser stürzte durch den Zusammenprall auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Außerdem wurden Rad und Jacke des Jugendlichen beschädigt. Die PKW-Fahrerin erkundigte aus dem Fahrzeug heraus nach seinem Wohlbefinden. Aufgrund der Umstände reagierte der Jugendliche nicht und beide setzten ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet und Angaben zur Fahrerin bzw. zum PKW machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 044461-92110 oder 04461-918790 in Verbindung zu setzen. Bei dem PKW soll es sich um einen hellen Kleinwagen (Golfklasse oder ähnlich) handeln.

