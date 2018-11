POL-WHV: Einbrecher in Sande unterwegs - Täter schlagen jeweils am Tag die Scheiben ein - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots) - sande. Am Mittwochvormittag, 21.11.2018, sind bislang unbekannte Täter zwischen 09:15 und 14:30 Uhr in zwei Wohnhäuser in der Wilhelmshavener Straße eingedrungen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bei beiden Häusern wurden die Scheiben eingeschlagen, nachdem in einem Fall Hebelversuche scheiterten.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von 10 - 17 Uhr in der Straße An der Lehmbalje.

Auch in diesem Einfamilienhaus wurde während der Ortsabwesenheit des Eigentümers die Scheibe eingeschlagen und mehrere Räume durchsucht. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Da das Einschlagen der Scheiben Krach verursacht haben dürfte, werden Zeugen gebeten, die Auffälliges gehört oder bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

