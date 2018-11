POL-WHV: Löbliche Selbstanzeige bei der Polizei - Polizei sucht den Geschädigten bzw. einen älteren silberfarbigen Pkw Audi, der bei einem Verkehrsunfall beschädigt wurde

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am 03.11.2018 kam es in der Zeit von 14:45 - 15:00 Uhr in der Ebkeriege, auf dem Parkplatz von dem Verbrauchermarkt 'Action' zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrzeugführerin eines Pkw VW Polo hatte dort beim Ausparken einen Pkw beschädigt, ist dann zunächst weggefahren. Als sie später einen Schaden an ihrem Fahrzeug bemerkte, fuhr sie zurück, um das angefahrene Fahrzeug zu suchen. Zu dem Zeitpunkt war der Pkw jedoch schon nicht mehr da, so dass die Daten des geschädigten Fahrzeuges fehlen. Zur weiteren Aufklärung der Selbstanzeige sucht die Polizei den Fahrzeughalter zum beschädigten Pkw.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es sich beim dem angefahrenen Fahrzeug um einen älteren silbernen Pkw Audi gehandelt haben. Zeugen bzw. der Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell