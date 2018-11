POL-WHV: Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - Brems- und Gaspedal verwechselt, außerdem Parker übersehen

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Dienstagmittag, 20.11.2018, kam es gegen 13:30 Uhr in der Gökerstraße an der sog. Kortekreuzung zu einem Verkehrsunfall.

Eine 68-Jährige stand mit ihrem Pkw Dacia-Fahrerin stand vor der rot anzeigenden Lichtzeichensignalanlage. Eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw Peugeot verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr auf den Pkw Dacia auf. Das mit in dem Dacia sitzende 10-jährige Mädchen erlitt einen Schock und wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Gegen 18:30 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall, bei dem ebenfalls eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Pkw BMW die Güterstraße in östliche Richtung und übersah die am Fahrbahnrand ordnungsgemäß parkende Zugmaschine, so dass es zum Zusammenstoß kam, bei dem der 23-Jährige verletzt wurde. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste vom Verkehrsunfallort abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell