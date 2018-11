POL-WHV: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Wilhelmshaven - Täter haben es auf Schmuck abgesehen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Mittwoch, 21.11.2018, kam es in Wilhelmshaven zu zwei Tageswohnungseinbrüchen, bei denen sich die bislang unbekannten Täter unterschiedlichen Zugang verschafft haben.

In der Indostraße wurde in der Zeit von 12:00 - 18:15 Uhr ein Fenster eingeschlagen, in der Ziegelstraße von 14:00 - 20:20 Uhr die Balkontür einer im Hochparterre gelegenen Wohnung aufgehebelt. In beiden Fällen wurde u.a. Schmuck entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auffälliges bemerkt haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell