POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Zetel - Zeugenhinweise gesucht

Wilhelmshaven (ots) - zetel. Die Polizei in Varel sucht Zeugen, die in den Montagmorgenstunden des 19.11.2018 im Bereich der Rutteler Straße verdächtige Feststellungen gemacht haben. In der Zeit von 08:45 bis 09:55 Uhr kam es dort zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem Schmuck und Bargeld entwendet wurden.

Zeugen, die an dem Vormittag in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

