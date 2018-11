POL-WHV: Einbrüche in Sande aktiv - Polizei bittet um Zeugenhinweise - Jeder kleine Hinweis kann zur Aufklärung beitragen!

Wilhelmshaven (ots) - sande. Am Montag, 19.11.2018, kam es in der Zeit von 14:15 - 19:05 Uhr, es im Falkenweg zu einem Wohnungseinbruch.

Bisher unbekannte Täter gelangten über einen Balkon zu einem Schlafzimmerfenster, hebelten dieses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte in ein Kirchenbüro in der Hauptstraße ein und hebelten dort weitere Türen auf.

Zu einem zweiten Tageswohnungseinbruch kam es am Montag im Altendeichsweg. Dort stiegen die Täter in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 19:10 Uhr in ein Einfamilienhaus ein.

In allen drei Fällen wurde Bargeld entwendet. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 04461/9211-0 um Hinweise und betont, dass jeder noch so kleine Hinweis hilfreich sein kann!

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell