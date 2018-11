POL-WHV: Pressemeldung PI Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am 17.11.2018, um 16:20 Uhr, sprang ein 19jähriger in der Preußenstraße in Wilhelmshaven unvermittelt auf die Straße. Ein 39jähriger konnte nur auf Grund einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem 19jährigen verhindern. Der Sachverhalt wurde durch ebenfalls anwesende Zeugen bestätigt. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Der 19jährige drohte bei der Sachverhaltsaufnahme mit der Begehung weiterer Straftaten. Auf Grund seiner Alkoholisierung und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er nach richterlicher Anordnung in Gewahrsam genommen.

Verkehrsunfallflucht

Am 17.11.2018, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:05 Uhr, stellte ein 51jähriger Fahrzeugführer fest, das sein in der Montstraße in Wilhelmshaven auf dem dortigen Parkplatz abgestellter Nissan X-Trail einen Frontschaden aufwies. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. An den Beschädigungen konnten blaue Farbanhaftungen festgestellt werden. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Einbruch in ein Korrespondentenbüro

Im Tatzeitraum 16.11.2018, 14:00 Uhr, auf den 18.11.2018, 10:40 Uhr, wurde die Bürotür eines Korrespondetenbüros in der Virchowstraße in Wilhelmshaven aufgehebelt. Anschließend wurden die dortigen Büroräume durchsucht. Entwendet wurden Fahrzeugschlüssel, ein Aktivlautsprecher, eine Tankkarte und ein Fahrtenbuch.

