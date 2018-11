POL-WHV: Pressemeldung PK Jever 16.-18.11.2018

Wilhelmshaven (ots) - Ein 63-Jähriger führte seinen Pkw am Freitag, gg. 16:30 Uhr von Sande nach Dykhausen, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht mehr hätte fahren dürfen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,19 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen beobachtete eine Funkstreife einen Fahrzeugführer in Sande, in der Weserstraße, der recht zügig von einem Parkplatz herunterfuhr. Die Beamten entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren und stellten beim Hinterherfahren Ausfallerscheinungen, wie das Fahren in Schlangenlinien, fest. Auf der Straße Oldenburger Damm wurde der 32-jährige Fz.-Führer angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

