POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Fahrzeug geriet auf nasser Straße ins Schleudern

Wilhelmshaven (ots) - wilhelmshaven. Am Donnerstagnachmittag, 06.09.2018, kam es aufgrund nasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Peugeot die Straße Groß Belt in Fahrtrichtung Güterstraße. In der Rechtskurve Groß Belt verlor sie aufgrund nasser Fahrbahn die Kontrolle, geriet ins Schleudern, kam in den Gegenverkehr und stieß mit dem Fahrzeug (Dacia) zusammen, in dem eine 67-Jährige und ein 9-Jähriger saßen, die auf der Straße Groß Belt unterwegs, in entgegengesetzte Richtung unterwegs waren.

Nach dem Zusammenstoß kam der Peugeot nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte den Bordstein und die Berme. Die 38-Jährige und der 9-Jährige, Beifahrer in dem Dacia, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

