POL-WHV: Garagenbrand in Zetel

Wilhelmshaven (ots) - zetel. In der Nacht zum Freitag, 07.09.2018, wurde der Polizei ein Brand in Zetel mitgeteilt. Aus bislang unbekannten Gründen geriet gegen kurz vor 02 Uhr eine freistehende Garage mit angrenzendem Holzschuppen in der Eichenstraße in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurden Fenster des nebenstehenden Wohnhauses beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr Neuenburg war mit ca. 20 Kräften und drei Löschfahrzeugen vor Ort eingesetzt, die Brandursachenermittlungen dauern an.

