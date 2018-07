POL-WHV: Motorrad in der Güterstraße entwendet - Unbekannter Täter flüchtet in Richtung Peterstraße - Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter Tel: 942-0 in Verbindung zu setzen. Bild-Infos Download

wilhelmshaven. Am vergangenen Dienstag, den 03.07.2018, wurde zwischen 13.55 und 14.00 Uhr ein schwarzes Motorrad der Marke Honda, Typ GBR 600 RR, mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Wilhelmshaven entwendet. Das Motorrad, dessen Originalschlüssel im Zündschloss steckte, befand sich auf dem Betriebsgelände eines Motorradhandels in der Güterstraße. Zeugen sahen den flüchtenden Täter und gaben an, dass der unbekannte Täter eine normale Körperstatur aufwies und mit einer kurzen, hellen Hose und einem hellen T-Shirt bekleidet war. Zusätzlich trug er einen dunklen Helm. Nach Verlassen des Geländes flüchtete der Täter mit dem Motorrad in Richtung Peterstraße. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter Tel: 942-0 in Verbindung zu setzen.

