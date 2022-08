POL-VER: ++Kassiererin bei Raubüberfall verletzt++

Landkreis Verden (ots) - ++ Größerer Polizeieinsatz in Achim ++ Achim. Am Montagabend kam es in der Achimer Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 20:30 Uhr wurde der Polizei eine angebliche Auseinandersetzung in der Friedrichstraße gemeldet. Vor Ort stellte die Polizei lediglich eine Ansammlung vieler Personen fest. Nach jetzigem Stand der polizeilichen Ermittlungen kam es zu keinerlei Straftaten. Im ...

