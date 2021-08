Polizei Köln

POL-K: 210810-5-K Rennradfahrer fährt E-Scooter-Fahrerin an - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß mit einer E-Scooter-Fahrerin (19) am Freitagabend (6. August) auf dem Radweg am Aggrippinaufer fahndet die Polizei nach einem Rennradfahrer. Gegen 19 Uhr soll er die junge Frau überholt und beim Einscheren touchiert haben, sodass sie stürzte. Nach Zeugenangaben soll der Rennradfahrer 40 bis 50 Jahre alt sein, einen grauen Bart haben, schwarz-gelbe Fahrradbekleidung, eine Sonnenbrille sowie einen Helm getragen haben. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerte sich der Unbekannte um die Gestürzte, fuhr dann jedoch in Richtung Ubierring davon. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell