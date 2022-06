Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Mit Hiebwerkzeugen auf Bäume eingewirkt - Polizei sucht Zeugen++Nummernschilder gestohlen++Aufwendige Löscharbeiten nach Schwelbrand...++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Mit Hiebwerkzeugen auf Bäume eingewirkt - Polizei sucht Zeugen Verden. In einem Wäldchen in der Nähe der Berufsbildenden Schulen in Neumühlen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen oder Wochen mehrere Bäume mit einem mitgebrachten Hiebwerkzeug gefällt oder massiv an der Rinde beschädigt. Ein Spaziergänger entdeckte die Tat am Sonntagabend und wandte sich per Online-Anzeige an die Verdener Polizei, die nun die Ermittlungen aufgenommen hat und nach Zeugen sucht. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Anrufe nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Nummernschilder gestohlen

Verden. Von einem auf dem Pendlerparkplatz am Schnuckenstall geparkten Pkw Dacia haben Unbekannte in der Nacht zu Montag beide Nummernschilder (VER-J 6170) abgebaut und mitgenommen. Der Diebstahl wurden am Montagmorgen vom Besitzer des Wagens entdeckt, als er von der Nachtschicht zurückkehrte. Die Polizei schließt nicht aus, dass der oder die Täter mit den gestohlenen Kennzeichen weitere Straftaten begehen könnten und bittet etwaige Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Kennzeichen machen können, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Aufwendige Löscharbeiten nach Schwelbrand Kirchlinteln. Aus ungeklärter Ursache hat am späten Montagnachmittag ein Graben neben der Verdenermoorstraße auf einer Länge von circa 30 Metern Feuer gefangen. Da der torfhaltige Boden gleich an mehreren Stellen Feuer fing, waren die Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr entsprechend aufwendig. Personen kamen nicht zu Schaden.

Küchenbrand ruft Einsatzkräfte auf den Plan Achim. Überhitztes Fett in einer Fritteuse hat am Montagabend gegen 23 Uhr eine Küche in der Bruchstraße in Brand gesetzt. Teile des Inventars wurden erheblich beschädigt, die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Menschen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Achim löschten den Brand.

Lkw-Fahrer übersieht Stauende - ein Verletzter Achim. Beim Befahren der Autobahn 27 hat ein 32-jähriger Lkw-Fahrer am Montagnachmittag aus Unachtsamkeit ein Stauende übersehen und so einen Unfall verursacht. Er fuhr auf den stehenden Pkw eines 46-jährigen Mannes auf, der sich bei dem Aufprall leicht verletzte. Sein Wagen, ein Tesla, musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird mit rund 11.500 Euro angegeben. Während der Unfallaufnahme bildete sich hinter der Unfallstelle ein Rückstau, der zeitweilig mehrere Kilometer betrug.

Unbekannte schlagen Fensterscheiben ein

Osterholz-Scharmbeck. In der Integrierten Gesamtschule in der Mensingstraße und am Lernhaus im Campus am Barkhof haben Unbekannte am Wochenende mehrere Schreiben eingeschlagen. Ein Eindringen in die Gebäude erfolgte nicht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, wird von der Polizei geprüft. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und nehmen unter Telefon 04791/3070 Zeugenhinweise entgegen.

Parzelleneinbrüche in Vollersode

Vollersode. In der Straße "Viehspecken" registrierte die Polizei am Sonntag Einbrüche in zwei unterschiedliche Parzellen. In einem Fall wurde die Eingangstür aus dem Scharnier gehoben, ohne dass aus dem Gebäudeinneren etwas entwendet wurde. Bei einer zweiten Parzelle auf demselben Grundstück wurde ein Fenster aus der Verankerung gehoben und aus dem Innenraum ein Tablet-PC entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls.

Spaziergängerin entdeckt Rauchentwicklung auf ehemaligen Kasernengelände Schwanewede. Der Aufmerksamkeit einer Spaziergängerin ist es zu verdanken, dass zwei kleinere Brände auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne schnell entdeckt wurden, ohne dass größerer Schaden entstehen konnte. Unbekannte hatten in zwei unterschiedlichen Gebäudetrakten kleinere Feuer entfacht, die von den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten. Nennenswerter Schaden entstand nicht. Hinweise zu den Verursachern gibt es bislang nicht. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Fahrradfahrerin übersehen

Ritterhude. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf der Bremer Landstraße (B 74) hat ein 43-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag eine auf dem Fußweg fahrende Radfahrerin übersehen und zu Fall gebracht. Bei dem Sturz zog sich die 71-jährige Kreisstädterin leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den Autofahrer, der aus Richtung Grüne Straße kam, leitete die Polizei Ermittlungen ein. Größerer Schaden entstand bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell