Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl von Autoteilen + Aus dem Verkehr gezogen

Landkreis Osterholz (ots)

Diebstahl von Autoteilen

Grasberg. In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag entwendeten bisher unbekannte Täter die Reifen und Teile der Inneneinrichtung eines auf einer Einfahrt geparkten Autos in der Speckmannstraße. Hierbei wurde auch eine Fahrzeugscheibe gewaltsam geöffnet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Diese nimmt die Polizei in Grasberg unter Telefon 04208/919880 entgegen.

Aus dem Verkehr gezogen

Grasberg. Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei eine 24-jährige Autofahrerin in der Speckmannstraße. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Wagen nicht zugelassen war. Weiterhin bestand ein Fahrverbot gegenüber der 24-Jährigen. Letztlich bemerkte die Polizei noch, dass die Autofahrerin offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und stellten den Schlüssel der 24-Jährigen sicher, damit diese nicht mit ihrem Auto weiterfährt.

