Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 15.09.19

Verden/Osterholz (ots)

Drei Pkw-Einbrüche in Verden

Verden - Am Samstag ereigneten sich im Stadtgebiet Verdens insgesamt drei Einbrüche in Pkw. Zwei Pkw wurden in der Hamburger Straße am dortigen Pendlerparkplatz angegangen, ein weiterer in der Straße Alter Ringwall. Es wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einem Pkw wurde auch eine Geldbörse entwendet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass beim Verlassen des Fahrzeugs unbedingt darauf zu achten ist, keine Wertgegenstände zurückzulassen. Etwaige Zeugenbeobachtungen nimmt die Polizei Verden (04231/8060) entgegen.

17-jährige gerät unter Erntefestwagen

Langwedel/Völkersen - Am Samstag, 14.09.19, fand in Langwedel/Völkersen der alljährliche Erntefestumzug statt. Am frühen Nachmittag ereignete sich im Rahmen des Umzuges ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Fußgängerin aus Oyten berührte nach derzeitigem Ermittlungsstand selbstverschuldet den Reifen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, geriet unter diese und wurde einige Meter mitgeschliffen. Sie erlitt hierdurch schwere, jedoch glücklicherweise keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde umgehend in eine Klinik eingeliefert.

Betrunkener Fahrzeugführer auf der BAB 27

Langwedel - Ein gutes Näschen bewiesen Beamte der Autobahnpolizei Langwedel in den frühen Morgenstunden des 15.09.2019. Im Rahmen einer Kontrolle fiel ihnen ein 34jähriger Fahrzeugführer auf. Während einer Kontrolle wurde deutlich Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,46 Promille, so dass dem Hannoveraner eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Führerschein wurde umgehend beschlagnahmt.

Unbekannter Böllerwerfer auf BAB 1

Oyten - Am vergangenen Samstag um 21:26 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen Böller von der Überführung der Achimer Straße (L 167) in Oyten auf die Fahrbahn der BAB 1. Dort explodierte der Böller in unmittelbarer Nähe zu einem in Richtung Hamburg fahrenden PKW. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Langwedel (04232/945990) in Verbindung zu setzen.

Rollerfahrer mit diversen Verstößen

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstagmittag konnten Beamte des Polizeikommissariats Osterholz einen 46-jährigen Rollerfahrer im Stadtzentrum kontrollieren, welcher im Verdacht steht, nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein. Weiterhin wurde festgestellt, dass die Fahrzeugidentifizierungsnummer augenscheinlich manipuliert wurde. Da der Mann zusätzlich unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Roller wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pille, POK



Telefon: 04231/806-212

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell