POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Veden/Osterholz von Samstag, den 27.04.2019

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Veden/Osterholz von Samstag, den 27.04.2019

Verkehrschaos in Verden und Achim Achim/Verden. Am Freitagmittag kam der Fahrzeugverkehr in den Innenstädten in Achim und Verden teilweise komplett zum Erliegen. Grund dafür waren kilometerlange Staus auf den Autobahnen 1, 7 und 27. Die Autofahrer die in Richtung Hannover fahren wollten, versuchten über Achim die B 6 zu erreichen und in Verden über die B 215 in Richtung Nienburg auf die A 7 zu gelangen. In Verden kam erschwerend hinzu, dass sich zur absoluten Stoßzeit ein Verkehrsunfall auf der kleinen Allerbrücke ereignete. Im einspurigen Bereich kollidierten zwei Pkw mit einander und verkeilten sich. Die anrückende Polizei hatte Schwierigkeiten sich bis zur Unfallstelle durchzukämpfen. Die Polizei erhielt etliche Anrufe von aufgebrachten Bürgern, mehr als um Geduld bitten, war an diesem Tage leider nicht möglich.

Landkreis Osterholz Stromkasten umgefahren Lilienthal. In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich auf der Umgehungsstraße in Lilienthal ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer aus Lilienthal befuhr mit seinem Daimler-Benz die Lilienthaler Allee in Bremen. Als er links in die Feldhäuser Straße abbiegen wollte, kam er von der regennassen Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromkasten und einen angrenzenden Gartenzaun. Der Fahrer kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Die Stadtwerke wurden umgehend alarmiert und kümmerten sich um die Instandsetzung des Stromkastens.

