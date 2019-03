Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Polizei sucht Besitzer eines Tresorwürfels++

Bild-Infos

Download

Schwanewede (ots)

Bereits vor Wochen wurde an der Uferbesfestigung der Weser in Höhe des Parkplatzes Nedderwarder Weg ein Tresorwürfel gefunden, der offenkundig aus einem Einbruch oder einem Diebstahl stammen dürfte. Trotz intensiver Ermittlungen ist der Polizei bislang nicht gelungen, den Besitzer des Wertgelasses zu ermitteln. Deswegen hoffen die Ermittler durch die Veröffentlichung eines Fotos (befindet sich in der Digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz) an Hinweise zu gelangen, wem der Tresor gehören bzw. aus welcher Straftat er stammen könnten. Anrufe nehmen die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell