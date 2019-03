Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Transporter verliert permanent Öl + Griff in Kasse gescheitert + Nachbarin beobachtet Einbrecher + Raser fordert Zivilbeamte zu Rennen

POL-VER (ots)

LANDKREIS VERDEN Transporter verliert permanent Öl Dörverden Ein Strafverfahren wegen Bodenverunreinigung erwartet ein 29-jährigen Mann aus dem Drögenkamp in Dörverden. Obwohl ihn seine Nachbarn in den vergangenen Wochen wiederholt auf den Ölverlust seines Transportes aufmerksam machten, kümmerte er sich nicht. Nun ist die Straßenpflasterung großflächig mit Öl verunreinigt und es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass auch Öl in einen nahe Regenwassergulli geflossen ist. LANDKREIS OSTERHOLZ Griff in Kasse gescheitert Schwanewede Nach dem Kauf einer Wasserflasche wollte am Dienstag ein Mann diese an der Kasse bezahlen. Dazu öffnete die Kassiererin gegen 19:05 Uhr die Kassenlade des Lebensmittelmarktes an der Straße Ritterkamp. Diesen Moment nutzte der Mann aus und versuchte Geldscheine aus der Lade zu entwenden. Die 40-järige Kassiererin versuchte die Kasse zu schließen und rief um Hilfe. Ein 31-jähriger Mann eilte ihr zu Hilfe. Dieser Umstand und einige Schläge an den Kopf führten dazu, dass der Dieb ohne Beute die Flucht ergriff. Zuvor streckte er den helfenden Mann noch mit einem Schlag zu Boden. Er entkam in einem Pkw, an dem zuvor gestohlenen Kennzeichen angebracht waren. Nachbarin beobachtet Einbrecher Schwanewede Zwei bislang unbekannte Täter machten sich am Dienstag gegen 10:40 Uhr an einer Terrassentür in der Schillerstraße zu schaffen. Dabei schaute ihnen die direkte Nachbarin zu. Als die Einbrecher bemerkten, dass ihr Tun beobachtet wird, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Raser fordert Zivilbeamte zu Rennen Osterholz-Scharmbeck Ein 22-jähriger Mann aus Osterholz-Scharmbeck hat sich den falschen Partner für ein illegales Autorennen ausgesucht. Als er am Dienstag gegen 20:10 Uhr auf der Straße Feldhorst fuhr, forderte er ein Zivilfahrzeug des Polizeikommissariats Osterholz zu einem illegalen Rennen heraus. Nach kurzer Zeit wurde der Fahrer gestoppt und ihm wurde die abgelesene Geschwindigkeit von 153 km/h vorgehalten. Ihm wurde auch eröffnet, dass ihn nun ein Strafverfahren wegen Beteiligung an einem illegalen Autorennen erwartet.

