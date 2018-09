POL-VER: Eindringling im Haus ertappt - Zeugenaufruf

Landkreis Verden (ots) - Achim. Ein Eindringling ist am Montagmittag in einem Wohnhaus eines Seniorenpaares an der Hasseler Straße ertappt worden. Gegen 13 Uhr schlich der Unbekannte in dem Haus herum und traf hier ungewollt auf die Bewohnerin, die ihn daraufhin zur Rede stellte. Der Eindringling floh aus dem Haus und lief davon. Diebesgut hat der Täter offenbar nicht erlangen können. Bei ihn soll es sich um einen etwa 160 cm großen Mann handeln, der höchstens 30 Jahre alt war, dunkles Haar trug und akzentfrei Deutsch sprach. Er trug eine Schirmmütze und wirkte ungepflegt. Während der Tat lief der Mann zudem gekrümmt. Kurz zuvor hatte ein anderer Mann Kontakt zu den Bewohnern des Hauses aufgenommen, indem er sie im Garten angesprochen und Handwerkerarbeiten angeboten hatte. Dieser zweite Mann hatte dunkle Haare, war grau gekleidet und dürfte mit einem weißen Transporter vor Ort gewesen sein. Hinweise zu den beiden verdächtigen Männern und dem Transporter nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

