Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Wohnhäuser +++

Oldenburg (ots)

Vergangenen Mittwoch und Donnerstag kam es in Oldenburg und in der Gemeinde Rastede zu Einbrüchen in Wohnhäusern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Am Mittwochvormittag, in der Zeit von 8 Uhr bis 12 Uhr, hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Einfamilienhauses im Ortsteil Ofenerdiek auf. Nachdem die Diebe sämtliche Zimmer des Einfamilienhauses in der Hechtstraße durchwühlten, flüchteten sie unerkannt. Zum Diebesgut liegen noch keine endgültigen Erkenntnisse vor.(1563430)

Am 8. Dezember im Zeitraum von etwa 10 Uhr bis 18 Uhr drangen unbekannte Diebe über ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Buchtstraße ein. Die Diebe öffneten dort befindliche Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck sowie eine Sporttasche.(1568988)

Am selben Tag kam es in der Gemeinde Rastede, im Ortsteil Wahnbek, ebenfalls zu einem Einbruch. Die Einbrecher hebelten in den Vormittagsstunden die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Weichselstraße auf. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt.(1568062)

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den unbekannten Tätern machen können, werden um Hinweise gebeten: Telefon 0441/790-4115

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell