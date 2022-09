Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: 83jährige Fahrzeuginsassin verstirbt bei Verkehrsunfall in Bad Zwischenahn +++

Oldenburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang ist es am Mittwoch, dem 14.09.2022, gegen 14:15 Uhr in Bad Zwischenahn gekommen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 89jährige Autofahrerin gemeinsam mit einer 83jährigen Beifahrerin (beide aus der Gemeinde Bad Zwischenahn) in einem VW Golf die Haarenstrother Straße in Bad Zwischenahn-Haarenstroth aus Bad Zwischenahn kommend in Richtung Oldenburg. Aus bislang unbekannten Gründen kam der PKW auf gerader Strecke und ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Straßengraben neben der Fahrbahn schließlich frontal gegen einen massiven Straßenbaum. Dabei wurde die Fahrzeugführerin lebensbedrohlich verletzt und nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Für die Beifahrerin kam leider jede Hilfe zu spät, diese verstarb noch an der Unfallstelle. Die Haarenstrother Straße musste aufgrund der umfangreichen Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis ca. 17 Uhr voll gesperrt werden.

