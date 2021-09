POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Autofahrer verunfallt in Wiefelstede und muss eingeklemmt von der freiwilligen Feuerwehr befreit werden+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Autofahrer verunfallt in Wiefelstede und muss eingeklemmt von der freiwilligen Feuerwehr befreit werden

Am Freitag, dem 10.09.2021, gegen 18:20 Uhr befuhr ein 38jähriger aus der Gemeinde Wiefelstede mit seinem PKW Renault die Bokeler Landstraße in Wiefelstede in Richtung Oldenburg. Nach dem Passieren der Ortschaft Bokel kam der Wiefelsteder auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW gegen mehrere Bäume. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault zurück über die Fahrbahn geschleudert und kam dort schließlich rechtsseitig an einer Hauswand zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste von der alarmierten freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Fahrzeugführer nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst Ammerland mit schweren Verletzungen in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Da bei dem Verkehrsunfall u. a. der Motorblock aus dem PKW herausgerissen wurde und neben den Trümmerteilen auf der Fahrbahn auch Betriebsstoffe ausgelaufen sind, musste die Bokeler Landstraße aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei Westerstede und beauftragte Fachfirmen bis ca. 20:40 Uhr gesperrt bleiben.

