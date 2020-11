Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr-Zeugen gesucht+++

Bad Zwischenahn

Am 13.11.2020, gegen 19:30 Uhr, kommt es in Bad Zwischenahn, Oldenburger Straße, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bisher unbekannte Täter bewerfen in Höhe des Bahnhofs einen auf der Oldenburger Straße fahrenden Pkw Daimler-Benz mit faustgroßen Steinen aus dem Gleisbett. Am Pkw entsteht erheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls darum, sich unter der Telefonnummer 04403/927-115 beim Polizeikommissariat Bad Zwischenahn zu melden.

