Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Weiterer Unfall mit verletzter Radfahrerin +++

Oldenburg (ots)

Nachdem die Polizei am Donnerstag über eine Reihe von Unfällen berichtete, bei den Radfahrer zu Fall kamen und verletzt wurden, ist erneut ein Unfall mit Personenschaden bei der Polizei angezeigt worden:

Bereits am Mittwoch um 7.45 Uhr befuhr eine 14-jährige Schülerin mit ihrem Rennrad den Steinweg in nördlicher Richtung. Als sie an einer Reihe von geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr, öffnete eine Autofahrerin plötzlich die Fahrertür ihres Pkw. Die Jugendliche konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen die Innenseite der geöffneten Tür. Sie stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Die Autofahrerin notierte sich die Erreichbarkeit der 14-Jährigen, meldete sich dann jedoch nicht mehr. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die Unfallverursacherin aufgenommen, unter anderem auch wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0441/790-4115 (1092788)

