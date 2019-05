Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ermittlungen nach schwerem Raubüberfall auf REWE-Markt an der Hauptstraße - Polizeipräsident setzt Belohnung aus +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, dem 6. April 2019, war es zu einem schweren Raubüberfall auf den REWE-Markt an der Hauptstraße in Oldenburg gekommen.

(Pressemitteilung der Polizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/3895485 )

Zwei bislang unbekannte Täter hatten sich zunächst im Toilettenbereich des Marktes aufgehalten. Als sie dort von dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes überrascht wurden, hatten die Männer Pfefferspray unter anderem gegen den 64-Jährigen eingesetzt und ihm mit dem stumpfen Ende eines Beils mehrmals auf den Kopf geschlagen. Mit dem erbeuteten Bargeld waren die Täter kurz darauf in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 64-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden, befindet sich aber inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes sowie schweren Raubes.

Der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, hat inzwischen eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Ermittlung der Täter führen. Hinweise können weiterhin über Telefon 0441/790-4115 an die Polizei gerichtet werden.

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für an der Straftat nicht beteiligte Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell