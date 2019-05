POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Polizei beschlagnahmt zwei Führerscheine nach Trunkenheitsfahrten +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Bereits am vergangenen Freitag, dem 10.05.2019, gegen 19:25 Uhr kam es im Ortszentrum von Bad Zwischenahn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 67jährigen Zwischenahner mit seinem PKW Opel und einerm 19jährigen Zwischenahner mit dessen Fahrrad. Bei diesem Verkehrsunfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Da bei dem 67jährigen Fahrzeugführer der Verdacht der Beeinflussung durch alkoholische Getränke bestand, wurde vor Ort eine Überprüfung am tragbaren Alkomaten vorgenommen. Hierbei wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,46 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst und der Führerschein beschlagnahmet. Zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt kam es am Sonntag, dem 12.05.2019, gegen 19:35 Uhr, als ein PKW Porsche in Bad Zwischenahn mit einer sehr unsicheren Fahrweise auffiel. Als das Fahrzeug kurze Zeit später von der Polizei gestoppt und die 41järhige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Bad Zwischenahn kontrolliert wurde, wurde festgestellt, dass diese nicht unerheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Überprüfung am tragben Alkomaten konnte nicht durchgeführt werden, so dass auch in diesem Fall eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

