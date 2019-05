Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Ein Leichtverletzter nach Unfall auf der Alexanderstraße +++

Oldenburg (ots)

Ein Leichtverletzter und vier zum Teil schwer beschädigte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der Alexanderstraße ereignet hat. Der 21-jähriger Fahrer eines Mercedes wollte gegen 9 Uhr von einem Grundstück nach rechts in die Alexanderstraße einbiegen. Offenbar übersah der Mann das Auto eines 24-Jährigen, der gerade auf der Alexanderstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Mercedes wurde nach der Kollision gegen zwei weitere Fahrzeuge geschleudert, die auf einem Parkstreifen abgestellt waren.

Der 21-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Für die Bergung musste die Alexanderstraße kurzfristig einseitig gesperrt werden. (545422)

