Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Edewecht Einbruchdiebstahl beim SSV Jeddeloh

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Montag, 06.05.19, auf Dienstag, 07.05.19, brechen noch unbekannte Täter auf dem Gelände des SSV Jeddeloh eine Kühlzelle und eine Werkstatttür auf. Die Täter entwenden aus der Werkstatt zwei Freischneider, einen Akkuschrauber und weitere Werkzeuge. Aus der Kühlzelle werden eine größere Menge Lebensmittel (Bratwürste) entwendet. Das Diebesgut wird anschließend über den Sportplatz unter einem Tor an der Vehnestraße abtransportiert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 482220 in verbindung zu setzen.

