POL-OL: +++ Pkw-Brand auf der A 28 +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 28.04.2019, geriet auf der A 28 in Richtungsfahrbahn Leer im Autobahnkreuz Ost gegen 21.29 Uhr ein Pkw vermutl. wegen eines technischen Defekts in Brand und wurde weitgehend zerstört. Dem 37-jährigen Fahrer fielen zunächst auffällige Geräusche auf, so dass er den Pkw auf dem Seitenstreifen abstellte. Dort entwickelte sich ein Vollbrand mit erheblicher Rauchentwicklung, den die Berufsfeuerwehr Oldenburg schnell löschen konnte. Die Autobahnpolizei Oldenburg musste für die Löscharbeiten und den anschließenden Abschleppvorgang den Fahrstreifen Rtg. Wilhelmshaven sperren und schätzt den Schadenswert auf ca. 3tsd Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die eindeutige polizeiliche Absperrung wurde wiederholt missachtet, so dass eine weitere Streife zur Unterstützung eingesetzt werden musste. Des Weiteren sorgten Gaffer für ein Störung des Verkehrsflusses.

(495745)

