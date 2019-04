Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Raub auf Spielhalle ++ Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte ++

Oldenburg (ots)

++ Raub auf Spielhalle ++ Am Freitag, dem 26. April, betritt eine männliche Person gegen 23:30 Uhr eine Spielhalle in der Hauptstraße in Oldenburg und fordert unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der Einnahmen. Durch eine Mitarbeiterin wird dem Täter ein geringer Bargeldbetrag ausgehändigt. Zeugen versuchen noch, den unbekannten Täter an der Flucht zu hindern. Dies misslingt jedoch, sodass der Täter fußläufig in Richtung stadteinwärts flüchten kann. Der Täter wird als etwa 25 Jahre alt, ca. 170-175cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll zur Tatzeit mit einer dunklen Hose, einem dunklen Kapuzenpullover und zur Maskierung mit einem weiß-blauen Schal bekleidet gewesen sein. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich haben nicht zum Antreffen einer verdächtigen Person geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Person geben können, werden gebeten, sich unter 0441/790-4115 bei der Polizei zu melden.

++ Tätlicher Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Am Sonntag, dem 28. April, kommt es gegen 01:30 Uhr unmittelbar vor der Dienststelle des Einsatz- und Streifendienstes II in Oldenburg am Heiligengeistwall zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten männlichen Personen. Zu dieser Zeit halten sich eine Polizeibeamtin und drei Polizeibeamte in der Dienststelle auf, die sich nunmehr nach draußen begeben, um die Streitigkeiten zu schlichten. Nachdem die Beamten sich mehrfach lautstark als Polizei zu erkennen geben, springt ein 28-jähriger Mann in direkter Gegenwart der Beamten in Richtung einer anderen männlichen Person und schlägt diese kräftig mit der Faust ins Gesicht. Als der 28-Jährige im weiteren Verlauf durch die Polizeibeamten fixiert werden kann, wehrt dieser sich aktiv durch Sperren und Wegdrehen gegen die polizeiliche Maßnahme und schlägt nach den Polizeibeamten. Zeitgleich werden die umstehenden Personen von weiteren Polizeibeamten beruhigt und versucht, vom Geschehen fernzuhalten. Hierbei schlägt ein 38-jähriger Mann einem Polizeibeamten zweimal mit der Faust ins Gesicht. Anschließend versucht er, die anderen beiden Polizeibeamten, welche den 28-Jährigen fixieren, zu attackieren. Durch den tätlichen Angriff werden zwei Beamte leicht verletzt; ein Beamter ist zunächst nicht mehr dienstfähig. Bei den beiden Beschuldigten wird die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand und Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

