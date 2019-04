POL-OL: +++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++Einbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeug+++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++ Am Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, kommt es im Bereich Donnerschwee zu einem Verkehrsunfall. Offenbar übersieht der auf der Graf-Dietrich-Straße fahrende 54jährige Pkw-Fahrer aus Oldenburg einen von rechts aus der Beverbäkstraße kommenden vorfahrtberechtigten 31jährigen Führer eines Pkw aus Wardenburg. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt werden. Ein Pkw ist nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer aus Wardenburg wird leicht verletzt. Beim 54jährigen Verursacher wird eine Alkoholbeeinflussung festgestellt; der Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,57 Promille. Ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung wird eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt. -493288- +++Einbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeug+++ In der Nacht Freitag auf Samstag, zwischen 17.00 Uhr und 07.00 Uhr, schlägt ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür eines Transporters ein und entwendet eine auf dem Sitz liegende sogenannte Softshelljacke. Das Firmenfahrzeug stand in der Ammergaustraße. -486580- Hinweise bitte an die Polizei unter Tel.-Nr. 0441/790-4115.

