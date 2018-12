POL-OL: Blitzeinbruch in Wiefelsteder Tankstelle

Oldenburg (ots) - Am 4. Dezember 2018, gg. 03.30 Uhr, hebeln vier bislang unbekannte maskierte Täter eine Tür zur Tankstelle in der Wiefelsteder Hauptstraße auf. Im Verkaufsraum brechen sie gewaltsam Schubladen auf und entwenden Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchten sie mit einem Pkw und einen fünften Mittäter über die nahegelegene Kortebrügger Straße in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Bad Zwischenahn entgegen (1448884).

