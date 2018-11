POL-OL: +++ Einbruch in Lebensmittelgeschäft +++

Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Nadorster Straße.

Ein Zeuge hatte die Polizei wenige Minuten nach Mitternacht telefonisch darüber informiert, dass die Eingangstür des Marktes offen stünde. Wenige Minuten später umstellten mehrere Beamte das Gebäude, da nicht auszuschließen war, dass sich noch Täter in dem Markt befinden. Die anschließende Durchsuchung des Geschäfts verlief jedoch ergebnislos.

Nach den ersten Ermittlungen am Tatort hat ein unbekannter Täter um 23.45 Uhr die Eingangstür zum Geschäft gewaltsam geöffnet. Aus dem Kassenbereich entwendete er mehrere Zigarettenschachteln und flüchtete anschließend wieder aus dem Gebäude.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter Telefon 790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (1362756)

