POL-DH: Einbruch in Bäckereifiliale in Syke +++ Unfallfluchten in Lemförde und Syke +++ Personensuche in Wagenfeld mit Hubschrauber

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Mittwochabend kam es in der Zeit zwischen 18:50 und 20:00 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Verbrauchermarkts in Lemförde zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw (Daimler-Benz, B-Klasse, Farbe blau). Es konnte weißer Fremdlack am Daimler-Benz gesichert werden. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Diepholz unter 05441/971-0.

Personensuche mit Hubschrauber in Wagenfeld In der vergangenen Nacht kam es im Bereich Wagenfeld zu einer Personensuche. Es bestand der Verdacht einer hilflosen Lage, weshalb neben der Polizei auch die Feuerwehr mit einer Drohne und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen. Glücklicherweise bestätigte sich die Hilflosigkeit nicht. Die Person kehrte wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurück.

Verkehrsunfallflucht Parkplatz Famila Syke Am 22.07.2020 in der Zeit von 08:10 Uhr bis 08:45 Uhr parkt eine Sykerin ihren PKW in Höhe der Drogeriefiliale im Hachepark. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrt, stellt sie Beschädigungen fest. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat augenscheinlich beim Rangieren den schwarzen Ford Focus der Sykerin beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Bäckereifiliale In der Zeit von Dienstag, 21.07.2020, 20:00 Uhr bis Mittwoch 22.07.2020, ca. 04:50 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster an einer Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Syke auf. Es entstand erheblicher Sachschaden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke in Verbindung zu setzen.

