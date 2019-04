POL-DH: +++ Schwaförden- Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen +++ Bassum/Wiebusch - Unfallverursacher versucht zu flüchten +++ Syke - Baucontainer aufgebrochen +++

Polizeiinspektion Diepholz

+++ Syke - Baucontainer aufgebrochen +++

Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in einen Baucontainer in der Wisloher Straße ein. Nachdem die Täter sich gewaltsam Zutritt verschafften, entwendeten sie diverses Werkzeug. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 6 000 Euro. Hinweise an die Polizei unter 04242 - 969 - 0.

+++ Syke - Glücklicher Ehemann meldet sich an Wache +++

Heute Morgen gab es in Syke strahlende Gesichter. Der Eigentümer des Eheringes, welcher am Sonntag im Friedeholz gefunden wurde, meldete sich heute bei der Polizei in Syke. Der Mann hatte den Ehering von etwa eineinhalb Jahren beim Joggen im Friedeholz verloren. Als ein Bekannter gestern von dem Fund des Ringes im Radio hörte, informierte er den Verlierer. Dieser konnte sein Glück kaum fassen - denn wurde nach dem Verlust vor eineinhalb Jahren sogar in einem Abwasserschacht nach dem Ring gesucht.

Der glückliche Eigentümer bittet den Finder, welcher den Ring bei der Polizei abgegeben hatte, sich nochmal bei der Polizei in Syke zu melden. Dort hatte der Finder nämlich auf alle Fundrechte verzichtet. Doch ohne ein persönliches Dankeschön soll es am Ende doch nicht ausgehen.

+++ Syke- Sachbeschädigung an Schule +++

Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Personen auf das Dach der Realschule in der LA-Chartre-Straße. Dort wurde die Abdeckung eines Dachfensters beschädigt. Zudem rissen die unbekannten Personen einen Plastikschornstein ab und warfen diesen auf den Boden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter 04242 - 969 - 0.

+++ Bassum/Wiebusch - Unfallverursacher versucht zu flüchten +++

Gestern Abend gegen 18:45 Uhr versuchte sich ein 65-jähriger Unfallverursacher auf der Bundesstraße 51 der Unfallaufnahme zu entziehen. Der 65-Jährige aus Bremerhaven befuhr zuvor mit seinem VW die Bundesstraße in Richtung Bremen. Dann versuchte ein 28-jähriger Audi-Fahrer aus Sulingen den VW zu überholen. Dabei scherte der VW-Fahrer nach links aus, weshalb der 28-Jährige bremsen und ausweichen musste. Durch das Fahrmanöver kollidierte der Audi mit einer Leitplanke. Der 65-Jährige setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Konnte jedoch von der Polizei gestellt werden, da der VW-Fahrer diesen nach dem Unfall verfolgte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 1 000 Euro.

+++ Syke/Heiligenfelde - Kollision mit Krad +++

Am Montagabend beabsichtigte eine 27-jährige Nissanfahrerin aus Syke von der Straße "Unter den Eichen" auf die Hannoversche Straße in Richtung Syke einzubiegen. Dabei übersah sie einen 16-jährigen Kradfahrer aus Bruchhausen-Vilsen, welcher hinter einem abbiegenden Lkw fuhr. Es kam zur Kollision zwischen Nissan und Krad, wodurch ein geschätzter Sachschaden von etwa 1 000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

+++ Stuhr - Verkehrsunfall mit verletzter Person +++

Ein 42-jährige Leichkraftrad-Fahrer aus Stuhr befuhr gestern Nachmittag gegen 15:30 Uhr die Straße Schützenweg i. R. Stuhrer Landstraße und wollte auf diese nach rechts abbiegen. Die 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Stuhr wollten von einer Zufahrt auf die Stuhrer Landstraße einfahren. Durch eine hochgewachsene Hecke war ihre Sicht eingeschränkt. Dadurch übersah sie den Leichkraftradfahrer und es kam zum Zusammenstoß, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden von circa 2 000 Euro.

+++ Schwaförden- Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen +++

Gestern Nachmittag kam es in Schwaförden zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Gegen 16:17 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau aus der Samtgemeinde Schwaförden die L202 aus Mallinghausen in Richtung Schwaförden als in einer Linkskurve das Heck ihres Pkw VW ausbricht. Sie gerät mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Dabei touchiert sie den entgegenkommenden Pkw Mitsubishi einer 25-jährigen Fahrerin aus Syke. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im geschätzten Wert von 8700EUR. Die beiden Frauen, sowie ein Beifahrer aus dem VW wurden leicht verletzt. Sie wurden zur ärztlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

