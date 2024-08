Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden +++ Führerschein der Verursacherin beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Straße "Am Vorwerk" verwechselte am Donnerstag, 1. August 2024, um 11:45 Uhr, eine 87-Jährige das Gas- und das Bremspedal ihres PKW.

Die Delmenhorsterin beabsichtige rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Sie stieß mit ihrem VW zunächst mit zwei geparkten Mercedes zusammen. In der Folge wurde ein Mercedes gegen einen geparkten VW geschoben. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 32.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die Frau unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell