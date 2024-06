Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in eine Tankstelle in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 12. Juni 2024, gegen 23:45 Uhr, teilte eine aufmerksame Bürgerin der Polizei Nordenham mit, dass eine männliche Person in das Gebäude des Tankcenters in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham eingebrochen sei und aktuell noch im dortigen Verkaufsraum stehe.

Durch Beamte der Polizei Nordenham konnte ein 34-jähriger Mann aus Nordenham im dortigen Verkaufsraum angetroffen werden. Dieser hatte sich zuvor durch das Auftreten der verschlossenen Eingangstür Zutritt zum Tankshop verschafft, dort Bierdosen aus den Kühlschrank an sich genommen und diese, mit dem Vorhaben das Bier bei einem Verkäufer zu bezahlen, auf den Verkaufstresen gestellt.

Da der 34-Jährige einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf circa 5.000 Euro geschätzt.

