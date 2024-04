Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs in Brake

Delmenhorst (ots)

Einsatzkräfte der Polizei aus Brake und Nordenham haben am Vormittag von Montag, 29. April 2024, Fahrzeuge des gewerblichen Güterverkehrs am Braker Hafen kontrolliert.

Bereits die ersten überprüften Sattelzüge wiesen technische Mängel auf. Am Gespann eines 42-jährigen Fahrers aus Polen wurde unter anderem ein Defekt an der Bremsscheibe des Sattelanhängers festgestellt. Dieser führte dazu, dass die Bremse durchgehend blockierte. Der Bremsbelag war bereits völlig verschlissen, die Bremsscheibe durch die Reibung des Bremssattels zerkratzt. Ein Sachverständiger stufte das Fahrzeug als verkehrsunsicher ein. Die Weiterfahrt musste bis zur Behebung der Mängel untersagt werden.

Erhebliche Mängel stellten die Beamten am Sattelzug eines 47-Jährigen aus der Ukrainer fest. Am Sattelanhänger eines 33-jährigen Kraftfahrers aus dem Kreis Cuxhaven wurden ebenfalls erhebliche Mängel an der Bremsanlage festgestellt

Zudem ahndeten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße gegen die Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten). Sieben von acht durchgeführten Kontrollen führten zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren.

