POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Fahrzeugteilen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Einen hochwertigen Pkw haben Unbekannte in Delmenhorst entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Mittwoch, 24. April 2024, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 25. April 2024, 06:00 Uhr, verschafften sich Kriminelle Zugang zu einem BMW X5, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Düsternortstraße abgestellt war. Der mit Keyless Go ...

mehr