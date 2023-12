Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 04.12.2023, gegen 17:45 Uhr, ist hoher Sachschaden entstanden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 72-jähriger Delmenhorster mit einem Volkswagen die Annenheider Straße in Richtung Brendelweg. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte der Autofahrer mit einem am rechten Fahrbandrand abgestellten Sattelauflieger.

Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw sowie am Auflieger Sachschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell