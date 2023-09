Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nötigung im Straßenverkehr in Brake +++ Zeuge zu einem Vorfall im August gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Samstag, 19. August 2023, kam es in der Straße Buschweg in Brake zu einer versuchten Nötigung im Straßenverkehr. Die Polizei Brake sucht in dem Zusammenhang nach einem Mann, der ein wichtiger Zeuge sein könnte.

Zur Vorfallszeit, gegen 19:15 Uhr, kam es zunächst zu einem Zusammentreffen einer 34-jährigen Fahrerin eines Pkw-Seat und einer Personengruppe, die sich an einem abgestellten Planwagen befanden. In dem Pkw der 34-Jährigen befand sich zudem noch ihr 37-jähriger Mann.

Mehrere Männer sollen sich neben dem Planwagen auf die Fahrbahn gesetzt haben und die 34-Jährige somit gehindert haben, den Buschweg weiter zu befahren. Die Männer sollen zu einer größeren Gruppe, die sich im Nahbereich aufgehalten hat, gehört haben.

Die Fahrbahn der Gegenrichtung soll zu diesem Zeitpunkt ein Mercedes-Kombi in silbern befahren haben, welcher auf Grund der Personen auf der Fahrbahn ebenfalls habe anhalten müssen. Personen aus der Gruppe sollen die Tür des Mercedes-Pkw geöffnet haben und einen Wasserschlauch in das Innere gehalten haben.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nun nach dem Fahrer des Mercedes-Kombi.

Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell